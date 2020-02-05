Эпидемия коронавируса: у 11 человек заболевание не подтвердили, еще двое проверяют, фото: Pexels

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Эпидемия коронавируса угрожает Украине.

В 11 граждан опровергли подозрение на заболевание, еще двоих проверяют. Андрей Скипальский, гендиректор Директората общественного здоровья Минздрава Украины, прокомментировал ситуацию.

Пациенты в разное время обращались за помощью к медикам. Диагностику им проводили в разные дни. Подозрение на коронавирус сняли 11 пациентам, поскольку подтвердились другие вирусы. Показатели двух людей еще проверяют.

Результаты будут известны к концу дня, — заявил Скипальский.

Украина в ближайшее время получит тест-системы для выявления нового коронавируса. Сейчас они уже находятся на таможенной территории Украины.

Ранее медики узнали, что смертельный коронавирус 2019 nCoV передается от матери к еще не родившемуся ребенку. В Ухане впервые обнаружили заболевание у новорожденного ребенка. По состоянию на 5 февраля от смертельного коронавируса погибло почти 500 человек.