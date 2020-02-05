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Смертельный коронавирус. Фото: NewsOne

Смертельный коронавирус: зафиксирован первый случай внутриутробного заражения

5 фев 2020, 15:01
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Смертельный коронавирус может передаваться от матери к еще не рожденному ребенку. В Ухане зафиксирован первый случай, когда у новорожденного ребенка был обнаружен 2019-nCoV, которым он заразился внутри утробы больной матери.

Беременная пациентка, инфицированная коронавирусом, родила ребенка 2 февраля, а спустя 30 часов врачи диагностировали у новорожденного заражение 2019-nCoV, пишет Channel NewsAsia.

По словам врачей, у новорожденного нет лихорадки или кашля, но наблюдается одышка. Рентген грудной клетки показал заражение, также наблюдаются некоторые нарушения в работе печени.

Медики утверждают, что новорожденный ребенок не находится в критическом состоянии, но может являться переносчиком инфекции.

Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией. Его жертвами уже стали почти 500 человек, а более 24 тыс. людей по всему миру инфицировано 2019-nCoV. С каждым днем число смертей увеличивается, как и количество зараженных.


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