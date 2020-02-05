Правительство назначило временного руководителя УЗ. Фото: Суспільне

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Кабинет министров Украины назначил временным руководителем «Укрзализныци» Марчека Желька — члена правления АО УЗ.

Желько временно будет исполнять обязанности председателя правления «Укрзализныци» до избрания главы компании. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, которое опубликовано на правительственном портале.

В пресс-службе УЗ сообщили, что Желько — дипломированный экономист, образование получил в словенском Мариборе. В состав правления «Укрзализныци» вошел в 2016 году. На протяжении 2007−2013 годов занимал должность директора по персоналу ПАО «Днепроспецсталь», с 2013 по 2014 годы был директором по персоналу группы Starlightmedia. В 2014—2015 годах был независимым членом наблюдательного совета «Укрросметалл».

Был директором по персоналу ПАО «Днепроспецсталь» (2007−2013 годы). Также Желько почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Участвовал в реформировании HR-направления в компании «Новая Почта».

Напомним, 29 января правительство согласовало увольнение председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова. Ранее решение об увольнении Кравцова принял наблюдательный совет УЗ. Сообщалось, что исполняющим обязанности председателя правления госкомпании назначат члена правления Желько Марчека.