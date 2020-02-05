В Китае – вспышка опасного коронавируса, фото:

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Инфицированного коронавирусом 2019-nCoV жителя китайской провинции Фуцзянь задержали за заражение им не менее семи человек.

Мужчина после возвращения из города Ухань провинции Хубэй, который является эпицентром этого заболевания, не сообщил об этом местным властям и продолжал посещать общественные мероприятия, сообщает издание Global Times.

Отмечается, что он в конце января несколько раз бывал на банкетах с более чем 3 тыс. человек. В результате более чем 4 тыс. человек пришлось поместить под карантин.

Точное количество пострадавших от его действий устанавливается.

Еще один подобный случай произошел в восточно-китайской провинции Шаньдун. Там местный житель сознательно скрыл свою поездку в провинцию Аньхой, которая граничит с провинцией Хубэй, посещая врача в местной больнице. В результате 68 медицинских работников и еще 49 человек попали на карантин после того, как у него был обнаружен коронавирус.

В результате его изолировала полиция.

Напомним, в Японии заблокировали лайнер Diamond Princess, у 10 пассажиров которого обнаружили коронавирус.