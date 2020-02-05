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Ракурс
Названы фамилии подозреваемых по делу о взятке главе Фонда госимущества, фото: НАБУ

Названы фамилии подозреваемых по делу о взятке главе Фонда госимущества

5 фев 2020, 14:24
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Объявлены имена и фамилии подозреваемых по делу о взятке главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Правоохранители подозревают граждан в даче взятки. Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов издания, задержали Виталия Колесникова, Валерия Троця и Сергея Щербака. Последний, как свидетельствуют данные «Честно», дважды баллотировался в парламент 1998 и 2007 годах. Он представлял «Украинский народный блок Костенко и Плюща».

Колесников является бизнесменом из Луганщины. Судебная инстанция взяла его под стражу с залогом 12,6 млн грн. На данный момент он находится в СИЗО. Других двух подозреваемых судебной инстанцией отправили под домашний арест.

Следствие установило, что руководителю Фонда госимущества предлагали 5 млн долл. неправомерной выгоды. Его просили рассмотреть назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. Он якобы повлиять на сотрудничество между предприятием и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Источник: Ракурс


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