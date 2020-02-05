Акустическое насилие. Фото: Независимый Регион

https://racurs.ua/n133211-v-verhovnuu-radu-vnesen-zakonoproekt-o-zaprete-akusticheskogo-nasiliya-v-transporte.html

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Верховная Рада 4 февраля 2020 года зарегистрировала законопроект № 3006 о внесении изменений в ст. 40 закона Украины «Об автомобильном транспорте» (относительно акустического насилия).

Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады.

Одним из инициаторов данного законопроекта выступил нардеп Владимир Вятрович. По мнению Вятровича, принятие данного законопроекта в парламенте позволит защитить пассажиров общественного транспорта от навязчивых звуков.

По словам Вятровича, подобные правила действуют во всех цивилизованных странах. Пассажиры всех видов общественного транспорта смогут ездить в тишине, поэтому им не придется спорить с водителем относительно музыкального сопровождения поездки или показа видеоматериалов.

Если данный законопроект будет принят парламентом, то трансляция звука на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.

Вятрович надеется, что парламент поспешит с принятием данного законопроекта, чтобы оградить украинцев от «акустического насилия».