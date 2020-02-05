В Симферополе оккупанты планируют ограничить водоснабжение. Фото: odessa-life

https://racurs.ua/n133210-okkupanty-v-krymu-ogranichat-vodosnabjenie-iz-za-obmelevshih-vodohranilisch.html

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В Симферополе оккупанты планируют ограничить водоснабжение местным жителям.

Пророссийская администрация готовит график почасовой подачи воды жителям города из-за нехватки воды в крымских водохранилищах. Ограничения водоснабжения коснуться как многоквартирных домов, так и частного сектора. Не будут прекращать подачу воды только к социально-значимым объектам. Такое решение было принято 5 февраля на оперативно-хозяйственном совещании в российской администрации Симферополя, сообщает «Крым.Реалии».

Будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ, — заявила российский глава Симферополя Елена Проценко и подчеркнула, что полуостров сейчас столкнулся с острейшей проблемой.

Между тем на веб-странице российской администрации Симферополя пока нет официальной информации об ограничениях подачи воды.

Напомним, до оккупации Крыма Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В ноябре 2019 года в интернете опубликовали фото обмелелого Северо-Крымского канала, который находится в районе населенного пункта Семисотка Ленинского района.