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У Сімферополі окупанти планують обмежити водопостачання. Фото: odessa-life

Окупанти в Криму обмежать водопостачання через обмілілі водосховища

5 лют 2020, 13:50
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У Сімферополі окупанти планують обмежити водопостачання місцевим мешканцям.

Проросійська адміністрація готує графік погодинної подачі води жителям міста через брак води в кримських водосховищах. Обмеження водопостачання торкнутися як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора. Не припинятимуть подачу води лише до соціально-значущих об'єктів. Таке рішення ухвалили 5 лютого на оперативно-господарській нараді в російській адміністрації Сімферополя, повідомляє «Крим.Реалії».

Введемо обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльований в ЗМІ, — заявила російський глава Сімферополя Олена Проценко й наголосила, що півострів наразі зіткнувся з найгострішою проблемою.

Тим часом на веб-сторінці російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.

Нагадаємо, до окупації Криму Україна забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб півострова в прісній воді. Навесні 2014 року Київ припинив подання води на півострів. В Криму поки не знайшли альтернативи постачанню дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.

У листопаді 2019 року в інтернеті опублікували фото обімлілого Північно-Кримського каналу, який знаходиться в районі населеного пункту Семисотка Ленінського району.


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999

Окупанти в Криму обмежать водопостачання через обмілілі водосховища

В окупованому Криму проросійська влада Сімферополя запланувала обмежити подачу води мешканцям міста. До такого рішення агресори дійшли через те, що водосховища на півострові сильно обміліли

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13:50