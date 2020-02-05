У Сімферополі окупанти планують обмежити водопостачання. Фото: odessa-life

https://racurs.ua/ua/n133210-okupanty-v-krymu-obmejat-vodopostachannya-cherez-obmilili-vodoshovyscha.html

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У Сімферополі окупанти планують обмежити водопостачання місцевим мешканцям.

Проросійська адміністрація готує графік погодинної подачі води жителям міста через брак води в кримських водосховищах. Обмеження водопостачання торкнутися як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора. Не припинятимуть подачу води лише до соціально-значущих об'єктів. Таке рішення ухвалили 5 лютого на оперативно-господарській нараді в російській адміністрації Сімферополя, повідомляє «Крим.Реалії».

Введемо обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльований в ЗМІ, — заявила російський глава Сімферополя Олена Проценко й наголосила, що півострів наразі зіткнувся з найгострішою проблемою.

Тим часом на веб-сторінці російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.

Нагадаємо, до окупації Криму Україна забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб півострова в прісній воді. Навесні 2014 року Київ припинив подання води на півострів. В Криму поки не знайшли альтернативи постачанню дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.

У листопаді 2019 року в інтернеті опублікували фото обімлілого Північно-Кримського каналу, який знаходиться в районі населеного пункту Семисотка Ленінського району.