В Україні розширили категорії дітей для отримання безкоштовного оздоровлення, фото: pixabay

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Допомога для оздоровлення та відпочинку дітей надаватиметься безкоштовно.

Кабмін розширив перелік пільгових категорій. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів 5 лютого відповідне засідання.

Чиновники обговорили можливість створення необхідних умов для дітей. В уряді погодились, що варто приділяти більшу увагу питанню.

Включено до переліку пільгових категорій:

дітей працівників соціальної сфери та агропромислового комплексу сфери села;

дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи.

Неповнолітнім надали змогу відпочити та отримати оздоровчі послуги в дитячих центрах «Молода гвардія» та «Артек». Путівки оплатять за рахунок Держбюджету.

Раніше уряд виділив на пенсійне забезпечення 173 млрд грн. Чиновники пообіцяли пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки на догляд на 670 грн.