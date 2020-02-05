Справа Шеремета: суд продовжив домашній арешт для Дугарь

Яна Дугарь, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n133208-sprava-sheremeta-sud-prodovjyv-domashniy-aresht-dlya-dugar.html

Ракурс

Яні Дугарь, одному з підозрюваних у причетності до вбивства в Києві у 2016 році журналіста Павла Шеремета, Печерський райсуд столиці до 4 квітня продовжив нічний домашній арешт.

Місце свого проживання вона не може залишати в період з 20.00 до 7.00. Про це повідомляє видання The INSIDER.

Передати її на поруки суд відмовився.

Під час сьогоднішнього засідання був продемонстрований запис з аналізом росту Дугарь та жінок, котрі здійснювали «розвідку» і підкладання вибухівки до автомобіля Шеремета й потрапили на записи камер відеоспостереження.

Захист наголошує, що зріст цих жінок слідство вважає однаковим — 165 см, в той час як зріст Дугарь, котру слідство вважає «розвідницею», вищий (175 см).

Водночас сторона захисту нагадала, що звинувачення офіційну експертизу росту «розвідниці» не проводило.

Також захист торкнувся експертизи ходи. Адвокат Віталій Коломієць наголосив, що в матеріалах справи в одному місці з приводу порівняння невербальної поведінки, зазначено, що «за більшістю маркерів» порівнювані особи, зафіксовані на відео, не збігаються, а в іншому — що маркери, такі як довжина кроку або тяжкість кроку, «переважно збігаються».

Це алогічно, або просто абсурд. І це — єдиний доказ у справі, — наголошує сторона захисту.

Нагадаємо, вчора Печерський райсуд Києва залишив Юлію Кузьменко під арештом до 3 квітня.