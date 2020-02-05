Дело Шеремета: суд продлил домашний арест для Дугарь

Яна Дугарь, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n133208-delo-sheremeta-sud-prodlil-domashniy-arest-dlya-dugar.html

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Яне Дугарь, одному из подозреваемых в причастности к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета, Печерский райсуд столицы до 4 апреля продолжил ночной домашний арест.

Место жительства она не может оставлять в период с 20.00 до 7.00. Об этом сообщает издание The INSIDER.

Передать ее на поруки суд отказался.

Во время сегодняшнего заседания была продемонстрирована запись с анализом роста Дугар и женщин, которые осуществляли «разведку» и подкладывание взрывчатки к автомобилю Шеремета и попали на записи камер видеонаблюдения.

Защита подчеркивает, что рост этих женщин следствие считает одинаковым — 165 см, в то время как рост Дугар, которую следствие считает «разведчицей», выше (175 см).

В то же время сторона защиты напомнила, что обвинение официальную экспертизу роста «разведчицы» не проводило.

Также защита коснулась экспертизы ходы. Адвокат Виталий Коломиец отметил, что в материалах дела в одном месте по поводу сравнения невербального поведения, отмечено, что «по большинству маркеров» сравниваемые лица, запечатленные на видео, не совпадают, а в другом — что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, «в основном совпадают».

Это алогично, или просто абсурд. И это — единственное доказательство в деле, — отмечает сторона защиты.

Напомним, вчера Печерский райсуд Киева оставил Юлию Кузьменко под арестом до 3 апреля.