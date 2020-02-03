Дело Шеремета будут расследовать до апреля: Рябошапка установил дедлайн для Авакова, фото — "Тексты"

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Ракурс

Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлится до апреля 2020 года. Сегодня Офис генерального прокурора продлил срок следствия до четырех месяцев, хотя детективы просили продолжить этот срок до июня 2020 года, то есть до шести месяцев.

Такую информацию обнародовал прокурор по делу Сергей Зузак, сообщает «Громадське».

Он также заявил, что пока о направлении дела в суд речи не идет. Зузак опроверг информацию о закрытии производства. Прокурорам необходимо провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Адвокаты подозреваемых, проходящих по делу, заявляли, что следствие имело для этого ранее 3,5 года (Шеремета подорвали в июле 2016 года).

«Ракурс» сообщал 30 января о заявлении генпрокурора Руслана Рябошапки. По его мнению, собранного на данный момент объема доказательств недостаточно, чтобы направить обвинительный акт в суд.

Напомним, что по делу об убийстве пока проходят военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб Кузьменко и Антоненко оставили под стражей, а Дугарь смягчили меру пресечения на ночной домашний арест. Сегодня суд в очередной раз не выпустил Кузьменко из СИЗО.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Он якобы «увлекся радикальными националистическими идеями» и решил «создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство журналиста».

Антоненко, по версии следствия, включил в группу Кузьменко и Дугарь. Последняя якобы «проводила разведку» возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.