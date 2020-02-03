Справу Шеремета розслідуватимуть до квітня: Рябошапка встановив дедлайн для Авакова, фото — "Тексти"

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Ракурс

Досудове слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета триватиме до квітня 2020 року. Сьогодні Офіс генерального прокурора продовжив строк слідства до чотирьох місяців, хоча детективи просили продовжити цей термін до червня 2020 року, тобто до шести місяців.

Таку інформацію оприлюднив прокурор у справі Сергій Зузак, повідомляє «Громадське».

Він також заявив, що поки про спрямування справи до суду не йдеться. Так само Зузак заперечив інформацію про закриття провадження. Прокурорам необхідно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти та допити.

Адвокати підозрюваних, які проходять по справі, заявляли, що слідство мало для цього раніше 3,5 роки (Шеремета убили в липні 2016 року).

«Ракурс» повідомляв, що 30 січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що зібраного на цей момент обсягу доказів недостатньо, щоб спрямувати обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, що у справі про вбивство наразі проходять військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко.

За підсумками розгляду апеляційних скарг Кузьменко й Антоненка залишили під вартою, а Дугарь пом’якшили запобіжний захід на нічний домашній арешт. Сьогодні суд вкотре не випустив Кузьменко із СІЗО

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко. Начебто «захопившись радикальними націоналістичними ідеями, він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство журналіста».

Антоненко, за версією слідства, долучив до групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Остання нібито «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину. Кузьменко ж, за версію слідства, безпосередньо закладала вибухівку під автівку.