Стрілянина у кампусі університету Техасу: є жертви та поранені, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n133120-strilyanyna-u-kampusi-universytetu-tehasu-ie-jertvy-ta-poraneni-video.html

Ракурс

На території кампусу (гуртожитку) університету A&M (штат Техас) в США 3 лютого сталася стрілянина. У результаті використання зброї двоє людей загинули, ще один поранений.

Про це університет A&M (Texas A&M Commerce University) повідомив у Тwitter. Університет розташований за 100 км від Даласу.

У навчальному закладі підтвердили дві смерті, а третього потерпілого забрали в лікарню.

Департамент поліції розіслав офіцерів по всьому кампусу, в тому числі до всіх основних пунктів збору, для забезпечення безпеки університетської громади, — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція блокувала райони навколо студентського містечка, розшукуючи ймовірного стрільця.

У жовтні минулого року двоє людей стали жертвами масової стрілянини під час балу випускників філії цього ж університету. Тоді на заході були присутні сотні людей, багато з яких були студентами університету. Вечірка відбувалася в нічному клубі.