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Стрілянина у кампусі університету Техасу: є жертви та поранені, скріншот відео

Стрілянина у кампусі університету Техасу: є жертви та поранені (ВІДЕО)

3 лют 2020, 23:03
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На території кампусу (гуртожитку) університету A&M (штат Техас) в США 3 лютого сталася стрілянина. У результаті використання зброї двоє людей загинули, ще один поранений.

Про це університет A&M (Texas A&M Commerce University) повідомив у Тwitter. Університет розташований за 100 км від Даласу.

У навчальному закладі підтвердили дві смерті, а третього потерпілого забрали в лікарню.

Департамент поліції розіслав офіцерів по всьому кампусу, в тому числі до всіх основних пунктів збору, для забезпечення безпеки університетської громади, — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція блокувала райони навколо студентського містечка, розшукуючи ймовірного стрільця.

У жовтні минулого року двоє людей стали жертвами масової стрілянини під час балу випускників філії цього ж університету. Тоді на заході були присутні сотні людей, багато з яких були студентами університету. Вечірка відбувалася в нічному клубі.

Джерело: Ракурс


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