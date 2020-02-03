Літак авіакомпанії Air Canada здійснив 3 лютого аварійну посадку в аеропорту Мадрида, фото — ESPN

https://racurs.ua/ua/n133119-litak-air-canada-avariyno-pryzemlyvsya-v-madrydi-cherez-potraplyannya-shasi-u-dvygun-video.html

Ракурс

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив увечері 3 лютого аварійну посадку в аеропорту Мадрида.

На його борту було 130 чоловік. Літак вилетів з аеропорту Мадрида в Торонто, але змушений був повернутися через технічну несправність.

Reuters з посиланням на спілку пілотів Іспанії SEPLA повідомляє, що частина шасі Boeing 767 відірвалася і потрапила в двигун. Це сталося через півгодини після зльоту.

Пілоти змушені були декілька годин спалювати паливо і кружляти навколо столиці Іспанії. Згодом вони аварійно приземлили борт в аеропорту «Мадрид-Барахас».

Нині механіки оцінюють стан повітряного борту, повідомили в Державному агентстві повітряної безпеки.

Пасажири встигли поділитися відео з моментом посадки.

За кілька годин до інциденту з бортом Air Canada в аеропорту Мадрида виявили присутність безпілотників в безпосередній близькості від злітно-посадкових смуг. Аеропорт тимчасово призупинив роботу і переспрямував рейси, що прибувають, в інші міста. Пізніше аеропорт відновив роботу.

На початку грудня «Ракурс» повідомляв про черговий інцидент із витвором російського авіабудування. Літак Sukhoi Superjet 100, що належить «Газпром-авіа», вимушено приземлився через проблеми в гідросистемі. Літак летів у Сибір. В «Суперджеті» різко знизився тиск в гідросистемі. Літак вдалося благополучно посадити, пасажири не постраждали.