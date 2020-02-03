Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Літак авіакомпанії Air Canada здійснив 3 лютого аварійну посадку в аеропорту Мадрида, фото — ESPN

Літак Air Canada аварійно приземлився в Мадриді через потрапляння шасі у двигун (ВІДЕО)

3 лют 2020, 22:09
999

Літак авіакомпанії Air Canada здійснив увечері 3 лютого аварійну посадку в аеропорту Мадрида.

На його борту було 130 чоловік. Літак вилетів з аеропорту Мадрида в Торонто, але змушений був повернутися через технічну несправність.

Reuters з посиланням на спілку пілотів Іспанії SEPLA повідомляє, що частина шасі Boeing 767 відірвалася і потрапила в двигун. Це сталося через півгодини після зльоту.

Пілоти змушені були декілька годин спалювати паливо і кружляти навколо столиці Іспанії. Згодом вони аварійно приземлили борт в аеропорту «Мадрид-Барахас».

Нині механіки оцінюють стан повітряного борту, повідомили в Державному агентстві повітряної безпеки.

Пасажири встигли поділитися відео з моментом посадки.

За кілька годин до інциденту з бортом Air Canada в аеропорту Мадрида виявили присутність безпілотників в безпосередній близькості від злітно-посадкових смуг. Аеропорт тимчасово призупинив роботу і переспрямував рейси, що прибувають, в інші міста. Пізніше аеропорт відновив роботу.

На початку грудня «Ракурс» повідомляв про черговий інцидент із витвором російського авіабудування. Літак Sukhoi Superjet 100, що належить «Газпром-авіа», вимушено приземлився через проблеми в гідросистемі. Літак летів у Сибір. В «Суперджеті» різко знизився тиск в гідросистемі. Літак вдалося благополучно посадити, пасажири не постраждали.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Оподаткування зарплат: в «Слузі народу» планують новий платіж і послаблення для ФОПів

Реформу оподаткування зарплат планують провести у провладній «Слузі народу». Керівник профільного комітету парламенту Гетманцев розповів, що влада має намір об'єднати три основні податки, які нараховуються на доходи українців

Новини України
21:38

«Слуги народу» із профільного комітету Ради розгромили урядовий законопроект про дезінформацію

Керівництво профільного комітету Ради розгромило урядовий законопроект про дезінформацію. Шестеро нардепів зі «Слуги народу» розкритикувало закон і назвало його наступом на свободу слова. Серед підписантів відповідної заяви є усі керівники комітету

Новини України
20:34

Київ може залучити ветеранів АТО до власної приватної військової компанії — Кривонос

Київ може створити власну приватну військову компанію. У ній здатні служити ветерани бойових дій на Донбасі, які не можут знайти себе після демобілізації. Таку думку висловив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Новини України
16:37
1432