Самолет авиакомпании Air Canada совершил февраля аварийную посадку в аэропорту Мадрида, фото — ESPN

https://racurs.ua/n133119-samolet-air-canada-avariyno-prizemlilsya-v-madride-iz-za-popadaniya-shassi-v-dvigatel-video.html

Ракурс

Самолет авиакомпании Air Canada совершил вечером 3 февраля аварийную посадку в аэропорту Мадрида.

На его борту было 130 человек. Самолет вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вынужден был вернуться из-за технической неисправности.

Reuters со ссылкой на союз пилотов Испании SEPLA сообщает, что часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Пилоты вынуждены были несколько часов сжигать топливо и кружить вокруг столицы Испании. Впоследствии они аварийно приземлили борт в аэропорту «Мадрид-Барахас».

Сейчас механики оценивают состояние воздушного борту, сообщили в Государственном агентстве воздушного безопасности. Пассажиры успели поделиться видео с моментом посадки.

За несколько часов до инцидента с бортом Air Canada в аэропорту Мадрида обнаружили присутствие беспилотников в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос. Аэропорт временно приостановил работу и перенаправил прибывающие рейсы в другие города. Позже аэропорт возобновил работу.

В начале декабря 2019 года «Ракурс» сообщал об очередном инциденте с произведением российского авиастроения. Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий «Газпром-авиа», вынужденно приземлился из-за проблем в гидросистеме. Самолет летел в Сибирь, когда в нем резко снизилось давление в гидросистеме. Самолет удалось благополучно посадить, пассажиры не пострадали.