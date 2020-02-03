Налогообложение зарплат: в «Слуге народа» планируют новый платеж и послабления для ФЛП, фото — ЭП

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Ракурс

Власть обсуждает возможное объединение обязательных платежей, связанных с получением доходов гражданами, в единый налог. Речь идет о сведении единого социального взноса, налога на доходы физлиц и военного сбора в отдельный платеж, который будет иметь меньшую ставку налогообложения.

Обсуждаем сейчас этот вопрос с Министерством финансов. Мы хотим их объединить и уменьшить общую ставку, — заявил в интервью Цензор. НЕТ председатель налогового комитета Совета Данил Гетманцев.

Вероятно, минимальной ставке такого объединенного налога будет 15%, а в дальнейшем ставка будет умеренно прогрессировать, то есть чем больше будет доход, тем выше ставка.

Кроме того, один из экономических идеологов «Слуги народа» считает, что налогоплательщик должен привлекаться к ответственности только если в его действиях вина.

Действующее законодательство пока предусматривает обратное. В Налоговом кодексе (ст. 109) до сих пор сформулирована ответственность без вины. Атавизм советской системы. Ты не смог выполнить свои обязательства в срок по объективным причинам (например, зарегистрировать вовремя налоговую накладную по вине налоговой)? Неважно, налоговая не может тебя даже освободить от ответственности за нарушение, — рассказал Гетманцев.

В то же время концепция ответственности только при наличии вины предусмотрена еще в римском праве.

Другой возможной новацией налогового законодательства является отмена уплаты неактивными ФЛП единого социального взноса (ЕСВ) по минимальной ставке. Такая норма действует с 2016 года и предпринимателям сообщают о штрафах.

Мы согласовали законопроект о ФЛП. Решили, что подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую они практически не осуществляли, — отметил Гетманцев.

Он считает, что этот шаг не будет выглядеть, как поощрение безответственности, поскольку «избиратели Зеленского — ответственные люди, которые хотят платить налоги».

Ранее «Ракурс» рассказывал о другой идее от Гетманцева: украинцы смогут «заработать» на скидках на налоги после того, как в стране введут всеобщее декларирование. После проведения налоговой реформы появится большое количество различных отчислений и возможностей для налоговой скидки. Поэтому государство будет возвращать средства гражданам.