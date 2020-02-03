Оподаткування зарплат: в «Слузі народу» планують новий платіж і послаблення для ФОПів, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n133118-opodatkuvannya-zarplat-v-sluzi-narodu-planuut-novyy-platij-i-poslablennya-dlya-fopiv.html

Ракурс

Влада обговорює ймовірне об'єднання обов’язкових платежів, які пов’язані із отриманням доходів громадянами, в єдиний податок. Йдеться про зведення єдиного соціального внеску, податку на доходи фізосіб і військового збору в окремий платіж, який матиме меншу ставку оподаткування.

Обговорюємо зараз це питання з Міністерством фінансів. Ми хочемо їх об'єднати і зменшити загальну ставку, — заявив в інтерв’ю Цензор. НЕТ голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Ймовірно, мінімальною ставкою такого об'єднаного податку буде 15%, а надалі ставка помірно прогресуватиме, тобто що більшим буде дохід, тим більшою ставка.

Крім того, один із економічних ідеологів «Слуги народу» вважає, що платник податків має притягуватися до відповідальності тільки якщо в його діях є вина.

Чинне законодавство поки що передбачає зворотне, що в Податковому кодексі (ст. 109) досі сформульована відповідальність без вини. Атавізм радянської системи. Ти не зміг виконати свої зобов’язання в зазначений термін з об'єктивних причин (наприклад, зареєструвати вчасно податкову накладну з вини податкової)? Неважливо, податкова не може тебе навіть звільнити від відповідальності за порушення — розповів Гетманцев.

Водночас концепція відповідальності тільки за наявності вини передбачена ще римським правом.

Іншою можливою новацією податкового законодавства є скасування оплати неактивними ФОПами єдиного соціального внеску (ЄСВ) за мінімальною ставкою. Така норма діє від 2016 року і підприємців повідомляють про штрафи і пені у величезних сумах.

Ми погодили законопроект щодо ФОПів. Вирішили, що подамо законопроект, який звільнить їх від податку, нарахованого на діяльність, яку практично не здійснювали, — зазначив Гетманцев.

Він вважає, що цей крок не виглядатиме, як заохочення безвідповідальності, оскільки «виборці Зеленського — відповідальні люди, які хочуть платити податки».

Раніше «Ракурс» розповідав про іншу ідею від Гетманцева: українці зможуть «заробити» на знижках на податки після того, як в країні буде введено загальне декларування. Після проведення податкової реформи уряду з’явиться велика кількість різних відрахувань і можливостей для податкової знижки. Тому держава повертатиме кошти громадянам.