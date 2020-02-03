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Двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті. Фото: KP.UA

Смертельне відео: двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті (ФОТО)

3 лют 2020, 21:14
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У Кривому Розі загинули двоє блогерів, які хотіли зняти відеоролик у покинутій шахті. Пізно ввечері 2 лютого у службу порятунку надійшло тривожне повідомлення про нещасний випадок на вулиці Льотчиків.

За вказаною адресою одразу виїхала група рятувальників, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті. Фото: ДСНСБуло встановлено, що група з п’яти чоловік вирішила зняти унікальний відеоролик спуску у вентиляційний колодязь покинутої шахти. Для цього чоловіки зламали решітку, що закривала прохід до колодязя. Двоє блогерів із альпіністським спорядженням почали спуск у шахту, але через деякий час зірвалися і полетіли вниз.

Двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті. Фото: ДСНСТіла блогерів були виявлені рятувальниками о 3.45 на глибині 550 м. Загиблі були підняті на поверхню о 5.49 і передані співробітникам Нацполіції.

Двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті. Фото: ДСНСОдному із загиблих блогерів було 36 років, точний вік другого не встановлено. За попередніми даними, чоловікові було 30−35 років. Інші учасники групи не постраждали.

Двоє блогерів із Кривого Рогу загинули у покинутій шахті. Фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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