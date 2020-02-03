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Два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте. Фото: KP.UA

Смертельное видео: два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте (ФОТО)

3 фев 2020, 21:14
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В Кривом Роге погибли два блогера, которые хотели снять видеоролик в заброшенной шахте. Поздним вечером 2 февраля в службу спасения поступило тревожное сообщение о несчастном случае на улице Летчиков.

По указанному адресу сразу выехала группа спасателей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте. Фото: ГСЧС

Было установлено, что группа из пяти человек решила снять уникальный видеоролик спуска в вентиляционный колодец заброшенной шахты. Для этого мужчины взломали решетку, преграждавшую путь к колодцу. Двое блогеров с альпинистским снаряжением начали спуск в шахту, но через некоторое время сорвались и полетели вниз.

Два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте. Фото: ГСЧС

Тела блогеров были обнаружены спасателями в 3.45 на глубине 550 м. Погибшие были подняты на поверхность в 5.49 и переданы сотрудникам Нацполиции.

Два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте. Фото: ГСЧС

Одному из погибших блогеров было 36 лет, точный возраст второго не установлен. По предварительным данным мужчине было 30−35 лет. Остальные участники группы не пострадали.

Два блогера из Кривого Рога погибли в заброшенной шахте. Фото: ГСЧС

Источник: Ракурс


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