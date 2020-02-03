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Ракурс
Стрельба в кампусе университета Техаса: есть жертвы и раненые, скриншот видео

Стрельба в кампусе университета Техаса: есть жертвы и раненные (ВИДЕО)

3 фев 2020, 23:03
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На территории кампуса (общежития) университета A&M (штат Техас) в США 3 февраля произошла стрельба. В результате использования оружия два человека погибли, еще один ранен.

Об этом университет A&M (Texas A&M Commerce University) сообщил в Тwitter. Учебное заведение расположено в 100 км от Далласа.

В университете подтвердили две смерти, а третьего пострадавшего забрали в больницу.

Департамент полиции разослал офицеров по всему кампусу, в том числе ко всем основным пунктам сбора, для обеспечения безопасности университетской общины, — говорится в сообщении.

Сейчас полиция блокировала районы вокруг студенческого городка, разыскивая вероятного стрелка.

В октябре прошлого года два человека стали жертвами массовой стрельбы во время бала выпускников филиала этого же университета. Тогда на мероприятии присутствовали сотни людей, многие из которых были студентами университета. Вечеринка проходила в ночном клубе.

Источник: Ракурс


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