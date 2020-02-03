Справа Шеремета: Кузьменко знову залишили під арештом, фото — Депо

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Ракурс

У Печерському районному суді Києва 3 лютого відбулося засідання, на якому розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко.

Суд залишив без зміни арешт для Кузьменко. Це рішення із обуренням сприйняли присутні у залі засідань, а також активісти під будівлею Печерського райсуду.

Адвокати просили змінити запобіжний із тримання під вартою на нічний домашній арешт, а також обов’язки у виді конфіскації закордонного паспорта та обмеження пересування по Києву і області.

Сьогодні допитали свідків, а Кузьменко знову наголосила, що не брала участі у вбивстві Шеремета і дізналася про вбивство зі ЗМІ.

Нагадаємо, що у справі про вбивство наразі проходять військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко.

Наразі за підсумками розгляду апеляційних скарг Кузьменко й Антоненка залишили під вартою, а Дугарь пом’якшили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко. Начебто «захопившись радикальними націоналістичними ідеями, він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство журналіста».

Антоненко, за версією слідства, долучив до групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Остання нібито «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину. Кузьменко ж, за версію слідства, безпосередньо закладала вибухівку під автівку.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 у центрі Києва. Вибухнула його машина.