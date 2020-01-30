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Рябошапка заявив про недостатню кількість доказів у справі про вбивство Шеремета. Фото: Рубрика

Рябошапка про справу Шеремета: Зібраних доказів недостатньо

30 січ 2020, 15:46
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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета потрібно зібрати додаткові докази.

Тих доказів, які наразі мають на руках правоохоронці, недостатньо, щоб передати до суду справи за звинуваченням виконавців та організаторів вбивства Шеремета. Про це в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо, — заявив генпрокурор і додав, що потрібно зібрати докази, які підтвердять або спростують провину підозрюваних.

За словами Рябошапки, правоохоронці повинні встановити осіб, які не тільки організовували виконання вбивства Шеремета, а й тих, хто замовив вбивство журналіста.

Раніше повідомлялося, що справу про вбивство журналіста Павла Шеремета хочуть розслідувати ще чотири місяці. Слідчі планують подати клопотання про продовження строку досудового розслідування до Офісу генерального прокурора України.


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