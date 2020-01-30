Рябошапка заявил о недостаточном количестве доказательств по делу об убийстве Шеремета. Фото: Рубрика

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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нужно собрать дополнительные доказательства.

Тех доказательств, которые сейчас имеют на руках правоохранители, недостаточно, чтобы передать в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства Шеремета. Об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно, — заявил генпрокурор и добавил, что нужно собрать доказательства, которые подтвердят или опровергнут вину подозреваемых.

По словам Рябошапки, правоохранители должны установить лиц, которые не только организовывали выполнение убийства Шеремета, но и тех, кто заказал убийство журналиста.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета хотят расследовать еще четыре месяца. Следователи планируют подать ходатайство о продлении срока досудебного расследования до Офиса генерального прокурора Украины.