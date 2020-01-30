Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Рябошапка заявил о недостаточном количестве доказательств по делу об убийстве Шеремета. Фото: Рубрика

Рябошапка о деле Шеремета: Собранных доказательств недостаточно

30 янв 2020, 15:46
999

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нужно собрать дополнительные доказательства.

Тех доказательств, которые сейчас имеют на руках правоохранители, недостаточно, чтобы передать в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства Шеремета. Об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно, — заявил генпрокурор и добавил, что нужно собрать доказательства, которые подтвердят или опровергнут вину подозреваемых.

По словам Рябошапки, правоохранители должны установить лиц, которые не только организовывали выполнение убийства Шеремета, но и тех, кто заказал убийство журналиста.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета хотят расследовать еще четыре месяца. Следователи планируют подать ходатайство о продлении срока досудебного расследования до Офиса генерального прокурора Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Учетная ставка снова снизилась: Нацбанк объяснил логику действий

Национальный банк реагирует на уменьшение инфляции и курсовую стабильность и опять снизил главный инструмент своей макроэкономической политики. Учетная ставка с 31 января снизилась сразу на 2,5% — до 11%

Новости Украины
15:57

Смертельный вирус: эвакуированные украинцы пожаловались на отмену экскурсий в Китае (ВИДЕО)

В Украину прилетели первые 158 эвакуированных из Китая украинцев. Их вывезли с туристического острова Хайнань. Большинство эвакуированных рассказали, что отдых им понравился и никакой паники из-за вируса там нет

Новости Украины
15:47

Катастрофа MH17: ЕСПЧ разрешил экстрадировать «коменданта Снежного» Цемаха в Нидерланды

Защита Владимира Цемаха — «коменданта» оккупированного города Снежное Донецкой области во время катастрофы малазийского «Боинга», не смог добиться от ЕСПЧ запрета на его экстрадицию в Нидерланды

Новости мира
13:33