Мадонна. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n133207-madonna-predlojila-princu-garri-i-megan-markl-arendovat-ee-apartamenty-video.html

Ракурс

Скандальная американская поп-звезда Мадонна записала коротенький видеоролик, в котором обратилась к принцу Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских привилегий.

Мадонна заявила, что готова предоставить в аренду герцогу и герцогине свою квартиру в Нью-Йорке. Видеоролик Мадонна опубликовала в Instagram.

На видео Мадонна сидит за туалетным столиком и приводит себя в порядок. Певица утверждает, что в Канаде герцогу и герцогине будет жить слишком скучно.

В качестве альтернативы Мадонна предложила супругам арендовать ее квартиру в Верхнем Вест-Сайде, из окон которой открывается прекрасный вид на Манхэттен.

Певица добавила, что в квартире есть две спальни и балкон. По мнению Мадонны — это лучшее предложение, которое могут найти на рынке недвижимости бывшие члены королевской семьи.

Звезда заявила, что Букингемский дворец не может конкурировать с районом Сентрал-Парк-Уэст по красоте открывающихся видов, ведь в Нью-Йорке полно парней в шерстяных шапках.

Реакция пользователей на видео Мадонны была неоднозначная. Некоторым не понравились высказывания Мадонны относительно Канады. Пользователи заявили, что Мадонна сама скучная и наверняка уже забыла, что ее мать была франкоканадкой.