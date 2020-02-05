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Ракурс
Мадонна. Фото: ГолосUA

Мадонна запропонувала принцу Гаррі і Меган Маркл орендувати її апартаменти (ВІДЕО)

5 лют 2020, 13:18
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Скандальна американська поп-зірка Мадонна записала коротенький відеоролик, у якому звернулася до принца Гаррі та Меган Маркл, які нещодавно відмовилися від королівських привілеїв.

Мадонна заявила, що готова надати в оренду герцогу і герцогині свою квартиру в Нью-Йорку. Відеоролик Мадонна опублікувала в Instagram.

На відео Мадонна сидить за туалетним столиком і наводить красу. Співачка стверджує, що в Канаді герцогу і герцогині буде жити занадто нудно.

У якості альтернативи Мадонна запропонувала подружжю орендувати її квартиру в Верхньому Вест-Сайді, з вікон якої відкривається прекрасний вид на Манхеттен.

Співачка додала, що в квартирі є дві спальні і балкон. На думку Мадонни — це краща пропозиція, яку можуть знайти на ринку нерухомості колишні члени королівської сім’ї.

Зірка заявила, що Букінгемський палац не може конкурувати з районом Сентрал-Парк-Уест по красі видів, адже у Нью-Йорку повно хлопців у вовняних шапках.

Реакція користувачів на відео Мадонни була неоднозначною. Деяким не сподобалися висловлювання Мадонни щодо Канади. Користувачі заявили, що Мадонна сама нудна і напевно вже забула, що її мати була франкоканадкою.

Джерело: Ракурс


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