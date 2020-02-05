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В Украине расширили категории детей для получения бесплатного оздоровления, фото: pixabay

В Украине расширили категории детей для получения бесплатного оздоровления

5 фев 2020, 13:37
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Помощь для оздоровления и отдыха детей будет предоставляться бесплатно.

Кабмин расширил перечень льготных категорий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел 5 февраля соответствующее заседание.

Чиновники обсудили возможность создания необходимых условий для детей. В правительстве согласились, что следует уделять больше внимания этому вопросу.

Включены в перечень льготных категорий:

  • дети работников социальной сферы и агропромышленного комплекса сферы села;
  • дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • дети, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
  • дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы.

Несовершеннолетним предоставили возможность отдохнуть и получить оздоровительные услуги в детских центрах «Молодая гвардия» и «Артек». Путевки оплатят за счет госбюджета.

Ранее правительство выделило на пенсионное обеспечение 173 млрд грн. Чиновники пообещали пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки на уход на 670 грн.

Источник: Ракурс


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