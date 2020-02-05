В Украине расширили категории детей для получения бесплатного оздоровления, фото: pixabay

https://racurs.ua/n133209-v-ukraine-rasshirili-kategorii-detey-dlya-polucheniya-besplatnogo-ozdorovleniya.html

Ракурс

Помощь для оздоровления и отдыха детей будет предоставляться бесплатно.

Кабмин расширил перечень льготных категорий. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел 5 февраля соответствующее заседание.

Чиновники обсудили возможность создания необходимых условий для детей. В правительстве согласились, что следует уделять больше внимания этому вопросу.

Включены в перечень льготных категорий:

дети работников социальной сферы и агропромышленного комплекса сферы села;

дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;

дети, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы.

Несовершеннолетним предоставили возможность отдохнуть и получить оздоровительные услуги в детских центрах «Молодая гвардия» и «Артек». Путевки оплатят за счет госбюджета.

Ранее правительство выделило на пенсионное обеспечение 173 млрд грн. Чиновники пообещали пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки на уход на 670 грн.