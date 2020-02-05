Акустичне насильство. Фото: Незалежний Регіон

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Ракурс

Верховна Рада 4 лютого 2020 року зареєструвала законопроект № 3006 про внесення змін до ст. 40 закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо акустичного насильства).

Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Верховної Ради.

Одним із ініціаторів даного законопроекту виступив нардеп Володимир В’ятрович. На думку В’ятровича, прийняття даного законопроекту в парламенті дозволить захистити пасажирів громадського транспорту від нав’язливих звуків.

За словами В’ятровича, подібні правила діють в усіх цивілізованих країнах. Пасажири всіх видів громадського транспорту зможуть їздити в тиші, тому їм не доведеться сперечатися з водієм щодо музичного супроводу поїздки або показу відеоматеріалів.

Якщо даний законопроект буде прийнятий парламентом, то трансляція звуку на пасажирських рейсах буде дозволена тільки через навушники.

В’ятрович сподівається, що парламент не буде затягувати прийняття даного законопроекту, щоб захистити українців від «акустичного насильства».

Як раніше писав «Ракурс», в одному з автобусів, який здійснював рейс Київ — Луцьк, пасажирам демонструвався російський серіал. На прохання двох волонтерів, які поверталися з похорону загиблого товариша, вимкнути серіал водій відреагував агресивно. Не підтримали волонтерів й інші пасажири автобуса. У результаті активістки були висаджені з автобуса посеред дороги групою пасажирів на чолі з водієм.