Названі прізвища підозрюваних у справі про хабар голові Фонду держмайна, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n133212-nazvani-prizvyscha-pidozruvanyh-u-spravi-pro-habar-golovi-fondu-derjmayna.html

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Оголошені імена та прізвища підозрюваних у справі про хабар голові Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку.

Правоохоронці підозрюють громадян у дачі хабара. Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією журналістів видання, затримано Віталія Колеснікова, Валерія Троця та Сергія Щербака. Останній, як свідчать дані «Чесно», двічі балотувався до парламенту 1998 та 2007 роках. Він представляв «Український народний блок Костенка і Плюща».

Колесніков є бізнесменом з Луганщини. Судова інстанція взяла його під варту із заставою 12,6 млн грн. На даний момент він перебуває в СІЗО. Інших двох підозрюваних судовою інстанцією відправлено під домашній арешт.

Слідство встановило, що керівнику Фонду держмайна пропонували 5 млн дол. неправомірної вигоди. Його просили розглянути призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Він нібито мав вплинути на співробітництво між підприємством і певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину.