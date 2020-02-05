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У Китаї – спалах небезпечного коронавірусу

Приховав коронавірус заради банкету: в Китаї затримали чоловіка, який інфікував сімох осіб

5 лют 2020, 14:30
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Інфікованого коронавірусом 2019-nCoV жителя китайської провінції Фуцзянь затримали за зараження ним щонайменше семи людей.

Чоловік після повернення з міста Ухань провінції Хубей, яке є епіцентром цього захворювання, не повідомив про це місцеву владу й продовжував відвідувати громадські заходи, повідомляє видання Global Times.

Зазначається, що він наприкінці січня кілька разів бував на банкетах з понад 3 тис. осіб. В результаті понад 4 тис. людей довелося помістити під карантин.

Точна кількість постраждалих від його дій наразі встановлюється.

Ще один подібний випадок стався у східно-китайській провінції Шаньдун. Там місцевий житель свідомо приховав свою поїздку в провінцію Аньхой, яка межує з провінцією Хубей, відвідуючи лікаря в місцевій лікарні. В результаті 68 медичних працівників та ще 49 осіб потрапили на карантин після того, як у нього було виявлено коронавірус.

В результаті його ізолювала поліція.

Нагадаємо, у Японії заблокували лайнер Diamond Princess, у 10 пасажирів якого виявили коронавірус.


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