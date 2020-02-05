Уряд призначив тимчасового керівника УЗ. Фото: Суспільне

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Кабінет міністрів України призначив тимчасовим керівником «Укрзалізниці» Марчека Желька — члена правління акціонерного товариства УЗ.

Желько тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління «Укрзалізниці» до обрання голови компанії. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, яке опубліковане на урядовому порталі.

В прес-службі УЗ повідомили, що Желько — дипломований економіст, освіту здобув у словенському Маріборі. До складу правління «Укрзалізниці» увійшов у 2016 році. Впродовж 2007−2013 років обіймав посаду директора з персоналу ПАТ «Дніпроспецсталь», з 2013 по 2014 роки був директором з персоналу групи Starlightmedia. У 2014−2015 роках був незалежним членом наглядової ради «Укрросметалл».

Був директором з персоналу ПАТ «Дніпроспецсталь» (2007−2013 роки). Також Желько майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії. Брав участь в реформуванні HR-напряму в компанії «Нова Пошта».

Нагадаємо, 29 січня уряд погодив звільнення голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Раніше рішення про звільнення Кравцова ухвалила наглядова рада УЗ. Повідомлялося, що виконувачем обов’язків голови правління держкомпанї призначать члена правління Желько Марчека.