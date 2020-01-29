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Євген Кравцов, фото: Мініфраструктури

Уряд погодив звільнення керівника «Укрзалізниці»

29 січ 2020, 14:10
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Уряд під час свого сьогоднішнього засідання погодив звільнення голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Це такий важливий, на нашу думку крок для перезавантаження всього того, що у цій важливій державній компанії відбувається, було зроблено, — зазначив Гончарук.

За інформацією джерел видання «Ліга.Бизнес», рішення про звільнення Кравцова ухвалила наглядова рада «Укрзалізниці». Виконувачем обов’язків голови правління держкомпанї призначать члена правління Желько Марчека.

Головою правління «Укрзалізниці» Кравцова уряд призначив 10 січня 2019 року.

Нагадаємо, німецький залізничний оператор Deutsche Bahn нещодавно спростував заяву Гончарука про передачу цій компанії в управління на десятирічний термін «Укрзалізниці».


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