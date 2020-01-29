Правительство согласовало увольнение руководителя «Укрзализныци»

Евгений Кравцов, фото: Мининфраструктуры

https://racurs.ua/n132834-pravitelstvo-soglasovalo-uvolnenie-rukovoditelya-ukrzaliznyci.html

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Правительство во время своего сегодняшнего заседания согласовало увольнение председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Это такой важный, по нашему мнению шаг для перезагрузки всего того, что в этой важной государственной компании происходит, был сделан, — отметил Гончарук.

По информации источников издания «Лига.Бизнес», решение об увольнении Кравцова принял наблюдательный совет «Укрзализныци». Исполняющим обязанности председателя правления госкомпаний назначат члена правления Желько Марчека.

Председателем правления «Укрзализныци» Кравцова правительство назначило 10 января 2019 года.

Напомним, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn недавно опроверг заявление Гончарука о передаче этой компании в управление на десятилетний срок «Укрзализныци».