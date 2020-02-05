Смертельний коронавірус: зафіксовано перший випадок внутрішньоутробного зараження

Смертельний коронавірус. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n133215-smertelnyy-koronavirus-zafiksovano-pershyy-vypadok-vnutrishnoutrobnogo-zarajennya.html

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Смертельний коронавірус може передаватися від матері до ще не народженої дитини. В Ухані зафіксовано перший випадок, коли у новонародженої дитини був виявлений 2019 nCoV, яким вона заразилася всередині утроби хворої матері.

Вагітна пацієнтка, інфікована коронавірусом, народила дитину 2 лютого, а через 30 годин лікарі діагностували у новонародженого зараження 2019-nCoV, пише Channel NewsAsia.

За словами лікарів, у новонародженого немає лихоманки або кашлю, але спостерігається задишка. Рентген грудної клітини показав зараження, також спостерігаються деякі порушення у роботі печінки.

Медики стверджують, що новонароджена дитина не знаходиться у критичному стані, але може бути переносником інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією. Його жертвами вже стали майже 500 осіб, а понад 24 тис. людей по всьому світу інфіковані 2019-nCoV. Кожного дня ​​число смертей збільшується, як і кількість заражених.