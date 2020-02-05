Епідемія коронавірусу: у 11 людей захворювання не підтвердили, ще двох перевіряють, фото: Pexels

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Епідемія коронавірусу загрожує Україні.

В 11 громадян спростували підозру на захворювання, ще двох перевіряють. Андрій Скіпальський, гендиректор Директорату громадського здоров’я МОЗ України, прокоментував ситуацію.

Пацієнти в різний час звертались по допомогу до медиків. Діагностику їм проводили у різні дні. Підозру на коронавірус зняли 11 пацієнтам, оскільки підтвердилися інші віруси. Показники двох людей ще перевіряють.

Результати будуть відомі до кінця дня, — заявив Скіпальський.

Україна найближчим часом отримає тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Наразі вони вже перебувають на митній території України.

Раніше медики дізнались, що смертельний коронавірус 2019 nCoV передається від матері до ще не народженої дитини. В Ухані вперше виявили захворювання у новонародженої дитини. Станом на 5 лютого від смертельного коронавірусу загинуло майже 500 людей.