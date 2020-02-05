Біля берегів Японії заблокований лайнер Diamond Princess, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133227-spalah-koronavirusu-na-zablokovanomu-bilya-beregiv-yaponiyi-layneri-schonaymenshe-20-ukrayinciv.html

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На лайнері Diamond Princess, заблокованому біля берегів Японії через виявлення в пасажирів коронавірусу 2019-nCoV, перебувають щонайменше 20 українців.

Про це джерело на борту корабля повідомило виданню «Радіо Свобода».

За словами джерела, на карантині лайнер перебуватиме 14 днів.

Дані інтернет-сервісу з відстежування кораблів Marine Traffic свідчать, що Diamond Princess наразі перебуває в морі на південний схід від японської префектури Тіба.

Президент України Володимир Зеленський направив листа лідерові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від коронавірусу, а також висловив упевненість, що завдяки зусиллям влади країни, медиків та всього народу Китай невдовзі здолає цю хворобу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський також запевнив, що КНР може розраховувати в цій ситуації на Україну.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess виявили десятьох хворих на коронавірус людей. Їх госпіталізували до лікарень у префектрурі Канагава. Всього на борту судна — 3,5 тис. осіб.