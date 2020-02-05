Жорстка посадка: у Стамбулі розвалився на частини «Боїнг», фото — Sky

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Ракурс

В аеропорту Стамбула літак під час приземлення викотився за межі злітної смуги. Внаслідок жорсткого зіткнення із землею він розколовся на кілька частин.

В авіатрощу потрапив літак Boeing 737−800 турецької лоукост-компанії Pegasus Airlines. Літак виконував рейс PC 2193 з Ізміра, повідомляє Sky News.

За попередніми даними, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до міжнародного аеропорту Стамбула.

Літак загорівся і розламався на три частини. За уточненими даними, на борту перебувало 177 осіб, в тому числі шестеро членів екіпажу. Попередньою причиною події називають сильний вітер під час заходу на посадку.

Кількість постраждалих наразі становить 52 особи. Про це у Твіттер повідомив мер Стамбула.

Аналогічний інцидент з рейсом Pegasus Airlines при посадці в Стамбулі стався 7 січня, проте тоді обійшлося без жертв. Літак не отримав значних пошкоджень.

«Ракурс» раніше повідомляв про подібні випадки в Україні. Але у київському аеропорту «Жуляни» та у Львові обійшлося без катастрофічних наслідків і для літака, і для пасажирів.