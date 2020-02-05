Обыски на «плюсах» прокомментировала СБУ и нардеп Ткаченко, фото — politica.com.ua

https://racurs.ua/n133249-obyski-na-plusah-prokommentirovala-sbu-i-nardep-tkachenko.html

Ракурс

Обыски на телеканале «1+1», которые сегодня вечером начались в одном из офисов этой медиаструктуры, не связаны с деятельностью «плюсов».

Следственные действия осуществляются в отношении конкретных лиц, сообщила пресс-служба СБУ, сотрудники которой работают в помещении канала «1+1». В Службе безопасности объяснили, что проводят следственные действия «по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом».

Как оказалось, следственные действия проводятся и у других лиц, которых проверяют на причастность к прослушиванию премьер-министра Алексея Гончарука. В СБУ отметили, что не осуществляют вмешательство в текущую работу канала.

Бывший гендиректор «плюсов», нардеп «Слуги народа» Александр Ткаченко назвал обыски «абсурдом и очень плохой шуткой».

Если представить, что журналисты могли заниматься прослушиванием, то тогда или госучреждения нужно проверять на предмет возможности таких операций журналистами, или собственно именно СБУ — на предмет адекватности действий, которые они сейчас проводят. Кроме возмущения эта ситуация ничего больше не вызывает, — сказал Ткаченко для НВ.

Нардеп обратил внимание, что таких ситуаций не возникало при предшественниках президента Зеленского. Ткаченко пообещал обратиться к председателю СБУ Ивану Баканову, чтобы получить объяснения относительно обысков на канале.

Напомним, что сегодня в редакцию программы «Гроші» пришли с обысками сотрудники СБУ. Подозревают, что это связано с расследованием прослушивания главы Кабмина Гончарука.