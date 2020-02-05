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Ракурс
Обыски на канале «1+1» проводит СБУ, фото — Корреспондент

На канал «1+1» пришла с обыском СБУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 фев 2020, 18:32
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В одном из офисов телеканала «1+1» на Куреневке в Киеве 5 февраля проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается в трансляции, которую проводит в Фейсбук один из журналистов «плюсов» Владимир Тимофийчук.

В этом здании работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретные материалы». Во время обыска на канал пришел нардеп Александр Дубинский из «Слуги народа», ранее возглавлявший эти телепроекты канала.

Сотрудники телеканала рассказывают, что следственные действия, вероятно, связаны с делом о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ подозревает, что именно журналист «1+1» Евгений Куксин слил в интернет скандальные записи.

Напомним, 15 января в сеть выложили запись беседы Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и главы НБУ Якова Смолия. На записях они обсуждали как объяснить укрепление курса президенту Владимиру Зеленскому. Во время разговора Гончарук называл себя «полным профаном в экономике» и утверждал, что у президента «примитивное понимание экономических и финансовых процессов.

СБУ открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания в кабинете премьер-министра, а президент требовал в кратчайшие сроки выяснить, кто мог прослушивать Гончарука.

Источник: Ракурс


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