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Ракурс
Обшуки на каналі «1+1» проводить СБУ, фото — Кореспондент

На канал «1+1» прийшла з обшуком СБУ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 лют 2020, 18:32
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В одному з офісів телеканалу «1+1» на Куренівці в Києві 5 лютого проводять обшук співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомляється в трансляції, яку проводить у Фейсбук один із журналістів «плюсів» Володимир Тимофійчук.

В будівлі, до якої завітали силовики, працюють журналісти проектів «Гроші» і «Секретні матеріали». Під час обшуку на канал прийшов нардеп Олександр Дубінський із «Слуги народу», який раніше очолював ці телепроекти каналу.

Співробітники телеканалу розповідають, що слідчі дії, ймовірно, пов’язані зі справою про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. СБУ підозрює, що саме журналіст «1+1» Євген Куксін злив в інтернет скандальні записи.

Нагадаємо, 15 січня в мережу виклали запис розмови Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і глави НБУ Якова Смолія. На записах вони обговорювали пояснення зміцнення курсу гривні для президента Володимира Зеленського. При цьому, під час розмови Гончарук називав себе «повним профаном в економіці» і стверджував, що у президента «примітивне розуміння економічних і фінансових процесів.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра, а президент вимагав у найкоротший термін з’ясувати, хто міг прослуховувати Гончарука.

Джерело: Ракурс


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