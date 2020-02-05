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Призначення Бабікова: Рябошапка ухилився від коментаря про появу екс-адвоката Януковича в ДБР, фото — Цензор.НЕТ

«От затопе і справи утонуть»: Рябошапка ухилився від коментаря про призначення Бабікова в ДБР (ВІДЕО)

5 лют 2020, 18:18
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Генпрокурор Руслан Рябошапка ухилився від прямої відповіді про можливий конфлікт інтересів у зв’язку із призначенням Олександра Бабікова першим заступником голови Держбюро розслідувань.

Рябошапка сьогодні звітував про реформи у своєму відомстві й журналісти не могли обійти питання про скандал в ДБР навколо Бабікова, який раніше перебував у складі адвокатської команди Віктора Януковича і навіть ініціював відкриття провадження проти прокурорів, які розслідували справи Майдану.

Журналісти запитали, чи відомо Рябошапці про відкриті проти прокурорів провадження і чи може це загрожувати справам Майдану.

Справі може загрожувати навіть повінь, от затопе — і справи утонуть. І пожежа може, — відповів Рябошапка.

Журналісти декілька аразів намагалися отримати пряму відповідь генпрокурора на запитання про призначення Бабікова в ДБР і припустили, що Рябошапка ухиляється від відповіді.

Я вам кажу, що ризиків може бути дуже багато. А ви не чуєте відповіді. Ви хочете чути лише ту відповідь, яку ви хочете. А якщо вас ця відповідь не влаштовує, то ви питаєте ще 25 раз, — промовив Рябошапка і додав: «Ну, якщо в нас така пауза, то тоді я піду».

Крім того, генпрокурор сьогодні заявив, що справа екс-голови ДБР Романа Труби наразі перебуває на стадії досудового розслідування. Її спрямували у ДБР.

Остаточних висновків щодо прослуховування розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука ще немає.

Є попереднє бачення і розуміння, але остаточних висновків немає. Справа не настільки проста, як може здаватися. Треба ідентифікувати коло людей і пристрій, а також зрозуміти, кому це було вигідно. Щоб надати попередні оцінки, необхідно тиждень-два, — заявив Рябошапка і відмовився говорити про пристрій, на якому монтувалися записи буцімто Гончарука.

Сьогодні Рябошапка також заявив, що військова прокуратура України буде перейменована, а її чисельність скоротять вдвічі. Називатися військова прокуратура України буде спеціалізованою прокуратурою.

Джерело: Ракурс


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