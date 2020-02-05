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Ракурс
Руслан Рябошапка. Фото: My.ua

Рябошапка про прослуховування Гончарука: СБУ озвучить результати розслідування через тиждень

5 лют 2020, 17:59
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошака повідомив, що розслідуванням несанкціонованого прослуховування кабінету прем'єр-міністра Олексія Гончарука займаються співробітники СБУ.

Приблизно через тиждень будуть оприлюднені результати цього розслідування, заявив Рябошапка під час трансляції засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Генпрокурор додав, що на сьогоднішній день він не володіє інформацією щодо даного розслідування.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 17 січня доручив силовим структурам протягом двох тижнів розшукати причетних до запису скандальних розмов Гончарука з представниками Кабміну і Нацбанку України.

Термін, який відводив президент на розслідування даної справи, сплинув ще минулої п’ятниці.

Як раніше писав «Ракурс», Рябошапка заявив, що фактично у кожного українського олігарха є власна міні-спецслужба, яка може прослуховувати кого завгодно.

Джерело: Ракурс


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