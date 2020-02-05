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Ракурс
Руслан Рябошапка. Фото: My.ua

Рябошапка о прослушке Гончарука: СБУ озвучит результаты расследования через неделю

5 фев 2020, 17:59
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошака сообщил, что расследованием несанкционированной прослушки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука занимаются сотрудники СБУ.

Примерно через неделю будут обнародованы результаты данного расследования, заявил Рябошапка во время трансляции заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Генпрокурор добавил, что на сегодняшний день он не владеет информацией относительно данного расследования.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 17 января поручил силовым структурам в течение двух недель разыскать причастных к записи скандальных разговоров Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка Украины.

Срок, который отводил президент на расследование данного дела, истек еще в прошлую пятницу.

Как ранее писал «Ракурс», Рябошапка заявил, что фактически у каждого украинского олигарха есть собственная мини-спецслужба, которая может прослушивать кого угодно.

Источник: Ракурс


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