Військову прокуратуру перейменують та скоротять. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133234-skorotyat-ta-pereymenuut-ryaboshapka-rozpoviv-scho-bude-z-viyskovou-prokuraturou.html

Ракурс

Військова прокуратура України буде перейменована, а її чисельність скоротять вдвічі. Називатися військова прокуратура України буде спеціалізованою прокуратурою.

Окрім назви, зміниться також спрямованість відомства. Тепер воно не буде займатися виключно військовими справами, як це було раніше. Про це в середу, 5 лютого, розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час трансляції засідання комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

Рябошапка також повідомив, що зарплата прокурорів буде збільшуватися. За його словами, відповідний проект постанови ухвалив Кабінет міністрів. Збільшення окладу буде відбуватися поступово.

Ця постанова є актуальною для тих прокурорів, які пройшли атестацію, зазначив генеральний прокурор.

Нагадаємо, 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він створений на місці Генеральної прокуратури України, яка ліквідована в рамках реформи ГПУ. Згідно з реформою, в Україні ліквідовуються військові прокуратури, але генпрокурор має право створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу, обласних чи окружних прокуратур.