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Военную прокуратуру переименуют и сократят. Фото: Офис президента

Сократят и переименуют: Рябошапка рассказал, что будет с военной прокуратурой

5 фев 2020, 17:24
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Военная прокуратура Украины будет переименована, а ее численность сократят в два раза. Называться военная прокуратура Украины будет специализированной прокуратурой.

Помимо названия, поменяется также направленность ведомства. Теперь оно не будет заниматься исключительно военными делами, как это было раньше. Об этом в среду, 5 февраля, рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время трансляции заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.

Рябошапка также сообщил, что зарплата прокуроров будет увеличиваться. По его словам, соответствующий проект постановления принял Кабинет министров. Увеличение оклада будет происходить постепенно.

Это постановление актуально для тех прокуроров, которые прошли аттестацию, отметил генеральный прокурор.

Напомним, 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Он создан на месте Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидирована в рамках реформы ГПУ. Согласно реформе, в Украине ликвидируются военные прокуратуры, но генпрокурор вправе создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса, областных или окружных прокуратур.


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