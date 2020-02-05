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Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе, фото: Минобороны

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе (ФОТО)

5 фев 2020, 17:14
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В войне с Россией в январе 2020 года погибли 11 военнослужащих.

Молитва за воинами пройдет 6 февраля. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

Мероприятие запланировано на 19.00 в храме Иоанна Богослова, Михайловском Златоверхом монастыре. Состоится молитва по погибшим воинам и за победу украинского войска.

Потери составляют 11 военнослужащих Вооруженных Сил Украины:

  • Евгений Щуренко, погиб 26 января;
  • Сергей Дичек, погибшего 5 января;
  • Антон Хоба, погиб 26 января;
  • Сергей Рацун, погибшего 5 января;
  • Василий Муха, погиб 20 января;
  • Николай Довженко, погиб 10 января;
  • Николай Сорочук, погиб 22 января;
  • Алексей Кучкин, погиб 15 января;
  • Александр Слободанюк, погиб 19 января;
  • Валерий Закусило, погиб 18 января;
  • Игорь Химичук, погиб 16 января.

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе

Ранее критика президента Украины Владимира Зеленского стала основанием для вынесения дисциплинарного наказания. Майор опубликовал пост о размышлениях относительно действий власти.

Источник: Ракурс


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