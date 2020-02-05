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Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе, фото: Минобороны
Боевые потери ВСУ: названы имена 11 погибших в войне с Россией в январе (ФОТО)https://racurs.ua/n133233-boevye-poteri-vsu-nazvany-imena-11-pogibshih-v-voyne-s-rossiey-v-yanvare-foto.htmlРакурс
В войне с Россией в январе 2020 года погибли 11 военнослужащих.
Молитва за воинами пройдет 6 февраля. Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.
Мероприятие запланировано на 19.00 в храме Иоанна Богослова, Михайловском Златоверхом монастыре. Состоится молитва по погибшим воинам и за победу украинского войска.
Потери составляют 11 военнослужащих Вооруженных Сил Украины:
- Евгений Щуренко, погиб 26 января;
- Сергей Дичек, погибшего 5 января;
- Антон Хоба, погиб 26 января;
- Сергей Рацун, погибшего 5 января;
- Василий Муха, погиб 20 января;
- Николай Довженко, погиб 10 января;
- Николай Сорочук, погиб 22 января;
- Алексей Кучкин, погиб 15 января;
- Александр Слободанюк, погиб 19 января;
- Валерий Закусило, погиб 18 января;
- Игорь Химичук, погиб 16 января.
Ранее критика президента Украины Владимира Зеленского стала основанием для вынесения дисциплинарного наказания. Майор опубликовал пост о размышлениях относительно действий власти.
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