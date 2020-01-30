Владимир Зеленский. Фото: Страна

https://racurs.ua/n132893-demokratiya-po-ukrainski-za-kritiku-zelenskogo-v-socsetyah-mayoru-vsu-vlepili-strogach-foto.html

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Демократия по-украински несколько отличается от общемировых канонов. Критика власти может стать основанием для вынесения дисциплинарного наказания, а инакомыслие и вовсе может быть расценено как измена родине. Майор ВСУ опубликовал в соцсетях пост, в котором подверг критике президента Украины Владимира Зеленского как руководителя страны. Через некоторое время пост был удален, но бдительный сержант поспешил доложить руководству о «неправильном понимании демократии» майором.

Руководство ВСУ в лице командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского отреагировало на донос сержанта, и майору был объявлен строгий выговор. Фотокопии документов опубликовала в своем Facebook активистка и юрист Анна Пашкина, но вскоре документы исчезли из ее страницы.

Майор в довольно грубой форме описал, как будут говорить простые люди о президентстве Зеленского после его каденции. Он также заявил, что считает Зеленского бездарным руководителем и посоветовал президенту сложить полномочия, чтобы передать бразды управления страной в более надежные руки.

Строгий выговор майору был вынесен за нарушение военной дисциплины, а также за ненадлежащее соблюдение требований ст. 49 Закона Украины «Об Уставе внутренней службы ВСУ» и ст. 4 Закона Украины «О Дисциплинарном уставе ВСУ».

Пользователи соцсетей не стали скрывать своего возмущения действиями руководства ВСУ, а также заявили, что это не отвечает демократическим принципам, а больше похоже на проявление тоталитаризма.

Некоторые пользователи соцсетей заявили, что главным правилом диктатуры является ограничение доступа к свободной информации, а также создание необходимого власти информационного фона, а случай с майором может служить доказательством того, что в Украине начинается диктатура.