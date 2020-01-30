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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Страна

Демократия по-украински: за критику Зеленского в соцсетях майору ВСУ влепили строгач (ФОТО)

30 янв 2020, 13:21
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Демократия по-украински несколько отличается от общемировых канонов. Критика власти может стать основанием для вынесения дисциплинарного наказания, а инакомыслие и вовсе может быть расценено как измена родине. Майор ВСУ опубликовал в соцсетях пост, в котором подверг критике президента Украины Владимира Зеленского как руководителя страны. Через некоторое время пост был удален, но бдительный сержант поспешил доложить руководству о «неправильном понимании демократии» майором.

Руководство ВСУ в лице командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского отреагировало на донос сержанта, и майору был объявлен строгий выговор. Фотокопии документов опубликовала в своем Facebook активистка и юрист Анна Пашкина, но вскоре документы исчезли из ее страницы.

Скриншот удаленного поста Анны Пашкиной. Фото: Facebook

Майор в довольно грубой форме описал, как будут говорить простые люди о президентстве Зеленского после его каденции. Он также заявил, что считает Зеленского бездарным руководителем и посоветовал президенту сложить полномочия, чтобы передать бразды управления страной в более надежные руки.

Фотокопия доноса сержанта. Фото: Facebook

Строгий выговор майору был вынесен за нарушение военной дисциплины, а также за ненадлежащее соблюдение требований ст. 49 Закона Украины «Об Уставе внутренней службы ВСУ» и ст. 4 Закона Украины «О Дисциплинарном уставе ВСУ».

Фотокопия приказа об объявлении строгого выговора майору. Фото: Facebook

Пользователи соцсетей не стали скрывать своего возмущения действиями руководства ВСУ, а также заявили, что это не отвечает демократическим принципам, а больше похоже на проявление тоталитаризма.

Реакция соцсетей на вынесение выговора майору. Скриншот: Facebook

Некоторые пользователи соцсетей заявили, что главным правилом диктатуры является ограничение доступа к свободной информации, а также создание необходимого власти информационного фона, а случай с майором может служить доказательством того, что в Украине начинается диктатура.

Источник: Ракурс


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