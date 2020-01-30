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Володимир Зеленський. Фото: Страна

Демократія по-українськи: за критику Зеленського в соцмережах майору ЗСУ вліпили строгача (ФОТО)

30 січ 2020, 13:21
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Демократія по-українськи дещо відрізняється від загальносвітових канонів. Критика влади може стати підставою для винесення дисциплінарного покарання, а інакодумство і зовсім може бути розцінено як зрада батьківщині. Майор ВСУ опублікував у соцмережах пост, у якому піддав критиці президента України Володимира Зеленського як керівника країни. Через деякий час пост був видалений, але пильний сержант поспішив доповісти керівництву про «неправильне розуміння демократії» майором.

Керівництво ЗСУ в особі командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського відреагувало на донос сержанта, і майору було оголошено сувору догану. Фотокопії документів опублікувала в своєму Facebook активістка і юрист Анна Пашкіна, але незабаром документи зникли з її сторінки.

Скріншот видаленого поста Анни Пашкіної. Фото: FacebookМайор в досить грубій формі описав, як будуть говорити прості люди про президентство Зеленського після його каденції. Він також заявив, що вважає Зеленського бездарним керівником і порадив президенту скласти повноваження, щоб передати кермо управління країною у більш надійні руки.

Фотокопія доносу сержанта. Фото: FacebookСувору догану майору було винесено за порушення військової дисципліни, а також за неналежне дотримання вимог ст. 49 Закону України «Про Статут внутрішньої служби ЗСУ» і ст. 4 Закону України «Про Дисциплінарний статут ЗСУ».

Фотокопія наказу про оголошення суворої догани майору. Фото: FacebookКористувачі соцмереж не стали приховувати свого обурення діями керівництва ВСУ, а також заявили, що це не відповідає демократичним принципам, а більше схоже на прояв тоталітаризму.

Реакція соцмереж на винесення догани майору. Скріншот: FacebookДеякі користувачі соцмереж заявили, що головним правилом диктатури є обмеження доступу до вільної інформації, а також створення необхідного для влади інформаційного фону, а випадок з майором може служити доказом того, що в Україні починається диктатура.

Джерело: Ракурс


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