Володимир Зеленський. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n132893-demokratiya-po-ukrayinsky-za-krytyku-zelenskogo-v-socmerejah-mayoru-zsu-vlipyly-strogacha-foto.html

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Демократія по-українськи дещо відрізняється від загальносвітових канонів. Критика влади може стати підставою для винесення дисциплінарного покарання, а інакодумство і зовсім може бути розцінено як зрада батьківщині. Майор ВСУ опублікував у соцмережах пост, у якому піддав критиці президента України Володимира Зеленського як керівника країни. Через деякий час пост був видалений, але пильний сержант поспішив доповісти керівництву про «неправильне розуміння демократії» майором.

Керівництво ЗСУ в особі командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського відреагувало на донос сержанта, і майору було оголошено сувору догану. Фотокопії документів опублікувала в своєму Facebook активістка і юрист Анна Пашкіна, але незабаром документи зникли з її сторінки.

Майор в досить грубій формі описав, як будуть говорити прості люди про президентство Зеленського після його каденції. Він також заявив, що вважає Зеленського бездарним керівником і порадив президенту скласти повноваження, щоб передати кермо управління країною у більш надійні руки.

Сувору догану майору було винесено за порушення військової дисципліни, а також за неналежне дотримання вимог ст. 49 Закону України «Про Статут внутрішньої служби ЗСУ» і ст. 4 Закону України «Про Дисциплінарний статут ЗСУ».

Користувачі соцмереж не стали приховувати свого обурення діями керівництва ВСУ, а також заявили, що це не відповідає демократичним принципам, а більше схоже на прояв тоталітаризму.

Деякі користувачі соцмереж заявили, що головним правилом диктатури є обмеження доступу до вільної інформації, а також створення необхідного для влади інформаційного фону, а випадок з майором може служити доказом того, що в Україні починається диктатура.