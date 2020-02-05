Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Типичная Александрия

Погода в Украине 6 февраля: по всей территории страны ожидается снег и снижение температуры (КАРТА)

5 фев 2020, 17:09
999

Погода в Украине 6 февраля будет снежной и морозной. Ночная температура будет колебаться от -4° до -8°, в южных областях и на юго-востоке столбик термометра опустится до -2°. Дневная температура будет колебаться от -2° до +1°.

Снег ожидается на всей территории страны кроме Закарпатья. На юге и востоке прогнозируется сильный снег, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 6 февраля. Карта: Гидрометцентр

Во Львове ночь пройдет без существенных осадков, а ночью ожидается снег. Ночная температура −6…−9°, днем — 0…+2°.

В Одессе синоптики ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем ожидается мокрый снег. Температура на протяжении суток будет колебаться от 0° до -2°.

В Днепре на протяжении суток будет идти снег. Температура воздуха ночью опустится до −2…−4°, днем столбик термометра будет находиться в пределах −1…+1°.

В Харькове метеорологи прогнозируют ночью мокрый снег, днем — снег. Ночью температура составит −3…−6°, днем — −1…−3°.

На Закарпатье сутки пройдут без существенных осадков. Ночью температура опустится до −6…−8°, днем будет находиться в пределах 0…+2°.

Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 февраля будет относительно спокойной. Лишь ранним утром и поздним вечером могут наблюдаться небольшие возмущения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смертельный коронавирус: на заблокированном лайнере находится 25 украинцев — МИД

На закрытом на карантин лайнере Diamond Princess, где инфицирование коронавирусом подтвердили у десяти пассажиров, находится 25 украинцев. Такие данные подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины

Новости Украины
19:18

«Это какой-то колхоз»: Вакарчук объяснил, почему земельный закон «Слуги народа» обрисовал мечты агрохолдингов (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук объяснил, почему его партия не поддержала закон «Слуги народа», который начал земельную реформу. Нардеп-музыкант считает, что этот законопроект обрисовал мечты агрохолдингов

Новости Украины
16:45
1432