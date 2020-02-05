Погода в Украине. Фото: Типичная Александрия

https://racurs.ua/n133232-pogoda-v-ukraine-na-6-fevralya-po-vsey-territorii-strany-ojidaetsya-sneg-i-snijenie-temperatury.html

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Погода в Украине 6 февраля будет снежной и морозной. Ночная температура будет колебаться от -4° до -8°, в южных областях и на юго-востоке столбик термометра опустится до -2°. Дневная температура будет колебаться от -2° до +1°.

Снег ожидается на всей территории страны кроме Закарпатья. На юге и востоке прогнозируется сильный снег, сообщает Гидрометцентр.

Во Львове ночь пройдет без существенных осадков, а ночью ожидается снег. Ночная температура −6…−9°, днем — 0…+2°.

В Одессе синоптики ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем ожидается мокрый снег. Температура на протяжении суток будет колебаться от 0° до -2°.

В Днепре на протяжении суток будет идти снег. Температура воздуха ночью опустится до −2…−4°, днем столбик термометра будет находиться в пределах −1…+1°.

В Харькове метеорологи прогнозируют ночью мокрый снег, днем — снег. Ночью температура составит −3…−6°, днем — −1…−3°.

На Закарпатье сутки пройдут без существенных осадков. Ночью температура опустится до −6…−8°, днем будет находиться в пределах 0…+2°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 февраля будет относительно спокойной. Лишь ранним утром и поздним вечером могут наблюдаться небольшие возмущения.