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Ракурс
Гурбангулы Бердымухамедов, фото: «112 Украина»

Будь седовласым, как президент: в Туркменистане чиновникам навязали старческий стиль — СМИ

5 фев 2020, 16:59
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В Туркменистане мужчин-чиновников в возрасте от 40 лет обязали ходить с седыми волосами, чтобы быть похожими на седовласого президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующее распоряжение распространяется на чиновников Лебапского велаята (административная единица на востоке Туркменистана, созданная в 1992 году на территории бывшей Чарджоуской области). Об этом сообщает «Радио Азалтик», корреспондент которого узнал об этом распоряжение от ряда местных бюджетников.

Отмечается, что чиновникам запретили красить свое поседевшие волосы, а тех, у кого оно сохранило естественный цвет, обязали придать ему седой оттенок.

Соответствующее требование появилось 1 февраля в устной форме и распространяется, в том числе, и на работников школ и медучреждений.

Бердымухамедов вскоре после прихода к власти в 2007 году начал седеть, однако в течение длительного времени продолжал подкрашивать волосы.

Бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в черный цвет, от них тоже требовали скрывать седину под черной краской, а теперь требуют совершенно противоположное, — отмечает издание.

Гурбангулы Бердымухамедов в 2007 и 2016 годах соответственно, фото: «Радио Азалтык»

Получить комментарии от представителей местной власти журналистам пока не удалось.

Напомним, в 2018 году СМИ сообщали, что в столице Туркменистана парикмахерам неофициально запретили красить волосы мужчинам. Тогда этот запрет местные жители также связывали с сединой Бердымухамедова.


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