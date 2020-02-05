Гурбангулы Бердымухамедов, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n133231-bud-sedovlasym-kak-prezident-v-turkmenistane-chinovnikov-v-vozraste-ot-40-let-obyazali-hodit.html

Ракурс

В Туркменистане мужчин-чиновников в возрасте от 40 лет обязали ходить с седыми волосами, чтобы быть похожими на седовласого президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующее распоряжение распространяется на чиновников Лебапского велаята (административная единица на востоке Туркменистана, созданная в 1992 году на территории бывшей Чарджоуской области). Об этом сообщает «Радио Азалтик», корреспондент которого узнал об этом распоряжение от ряда местных бюджетников.

Отмечается, что чиновникам запретили красить свое поседевшие волосы, а тех, у кого оно сохранило естественный цвет, обязали придать ему седой оттенок.

Соответствующее требование появилось 1 февраля в устной форме и распространяется, в том числе, и на работников школ и медучреждений.

Бердымухамедов вскоре после прихода к власти в 2007 году начал седеть, однако в течение длительного времени продолжал подкрашивать волосы.

Бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в черный цвет, от них тоже требовали скрывать седину под черной краской, а теперь требуют совершенно противоположное, — отмечает издание.

Получить комментарии от представителей местной власти журналистам пока не удалось.

Напомним, в 2018 году СМИ сообщали, что в столице Туркменистана парикмахерам неофициально запретили красить волосы мужчинам. Тогда этот запрет местные жители также связывали с сединой Бердымухамедова.